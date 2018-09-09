Нового главу Дагестана выберут депутаты парламента

Махачкала, , 08:41 — REGNUM В Дагестане сегодня, 9 сентября, состоятся выборы нового главы республики. Его выберут депутаты парламента из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

В числе претендентов временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, и два заместителя председателя парламента Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

В преддверии выборов все три кандидата встречались с представителями фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», представленных в парламенте Дагестана, ответили на их вопросы и представили свои программы.

Напомним, 3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку бывшего главу региона Рамазана Абдулатипова, который проработал в своей должности после избрания его парламентом в 2013 году всего четыре года. Временно исполняющим обязанности главы был назначен Владимир Васильев.