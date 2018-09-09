На Ямале к 10:00 проголосовали почти 15% избирателей

Салехард, , 08:41 — REGNUM Явка избирателей на Ямале к 10:00 по местному времени составила 51 835 человек. Это 14,97% от числа избирателей, внесённых в списки на момент открытия избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Традиционно активны жители сельских поселений. В муниципальных районах явка избирателей составляет от 15,74% до 43,10%. В явке лидируют жители Ямальского района. В городах Ямала голосуют менее активно: показатель проголосовавших варьируется от 7,85% до 22,09%. Самая высокая явка среди ямальских городов — в Муравленко.

Напомним, жителям арктического региона 9 сентября 2018 года предстоит избрать губернатора Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО, а также несколько глав и депутатов муниципалитетов.

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