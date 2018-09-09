The Sunday Times: британские войска останутся в Германии

Лондон, , 08:48 — REGNUM Министерство обороны Великобритании отказалось от вывода солдат с территории Германии, сообщает The Sunday Times 9 сентября.

В британском издании сообщили о намерениях министерства обороны Соединенного Королевства сохранить военный контингент в Германии. Речь идет о британских солдатах, которые входят в совместный британско-германский инженерный полк.

Также Великобритания намерена сохранить военную базу для бронетанковых подразделений и специализированную зону для проведения военных учений. Всего на территории Германии останутся 200 британских солдат и гражданских сотрудников министерства обороны.

В The Sunday Times сообщают, что ранее Минобороны Великобритании намеревалось вывести этот контингент, однако решило сохранить его для «защиты от угрозы со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне вооруженные силы Великобритании приняли участие в военных учениях НАТО в Литве.