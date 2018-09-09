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Эво Моралес осудил заговор администрации Трампа против Николаса Мадуро

Политика

Администрация США подготавливала силовое свержение президента Венесуэлы

Эво Моралес осудил заговор администрации Трампа против Николаса Мадуро
Sebastian Baryli
Эво Моралес

Ла-Пас, 9 сентября 2018, 08:34 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес заявил, что он решительно осуждает планы правительства США по «свержению» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Моралес написал накануне, 8 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Моралес пишет, что осуждает «заговор» президента США Дональда Трампа против законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также президент Боливии подчеркнул, что Латинская Америка будет противостоять политике США на континенте.

Напомним ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа на протяжении года проводила встречи с венесуэльскими офицерами-повстанцами и строила планы по силовому свержению Мадуро.

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США и Латинская Америка
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