Нарушений на выборах губернатора в Приморье не зафиксировано

Владивосток, , 08:26 — REGNUM По информации председателя Общественной палаты Приморья Бориса Ступницкого, жалоб и информации о нарушениях на избирательных участках Приморского края не поступало.

Как рассказал Борис Ступницкий, для обеспечения легитимности Дня голосования в Приморье сформирован корпус наблюдателей из 1450 человек По его словам, все наблюдатели прошли обучение, получили направления и удостоверения от Общественной палаты.

«Сейчас все наблюдатели находятся на участках», — подчеркнул он.

В Приморье создан ситуационный центр, который отслеживает ход голосования.

«Центр будет работать до окончания голосования. Жалоб и информации о нарушениях на избирательных участках не поступало», — отметил Борис Ступницкий.

Напомним, в 8.00 в Приморье открылись более 1 300 избирательных участков. Приморцы выбирают главу региона, более 250 депутатов в муниципальные Думы и двух депутатов в Законодательное Собрание. Одним из первых проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко.

Практически все избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, работают общественные наблюдатели, что поможет обеспечить законность и легитимность избирательного процесса.

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