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Парламент Ингушетии выберет нового главу республики

Политика

На этот пост претендуют три кандидата, предложенные Владимиром Путиным

Магас, 9 сентября 2018, 08:26 — REGNUM  В Ингушетии сегодня, 9 сентября 2018 года, состоятся выборы главы республики. Нового главу региона выберут депутаты Народного собрания из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди претендентов Ильяс Богатырев — заместитель председателя комитета парламента по здравоохранению и социальной политике, нынешний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

На 38-м внеочередном заседании Народного собрания депутаты выберут главу путем тайного голосования. Ожидается, что претендентов на пост главы Ингушетии представит парламенту полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников. Сегодня же состоится инаугурация вновь избранного руководителя республики.

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Выборы главы Ингушетии — 2018
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