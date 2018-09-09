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Выборы проходят в 15 муниципалитетах Свердловской области

Политика

619 кандидатов хотят стать депутатами, а 16 борются за посты глав сельских поселений

Выборы проходят в 15 муниципалитетах Свердловской области
Иллюстрация: Avtonomer.net
Свердловская область

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  В Свердловской области 9 сентября выборы проходят на территории 15 муниципалитетов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Работают 676 участков. На территории этих муниципалитетов проживают около 1,2 млн избирателей. Депутатами стремятся стать 619 человек, ещё 16 бьются за посты глав трёх сельских поселений.

Главные выборы, напомним, проходят в Екатеринбурге. Здесь предстоит избрать депутатов гордумы. Также местные представительные органы выбирают в Верхней Пышме, Качканаре и некоторых сельских территориях.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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