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На выборах в Народный Хурал проголосовал глава Бурятии

Политика

Важно, чтобы в голосовании приняли участие все жители республики, подчеркнул Алексей Цыденов

На выборах в Народный Хурал проголосовал глава Бурятии
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов республиканского парламента

Улан-Удэ, 9 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов утром 9 сентября проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала (парламента республики). Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, Цыденов исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №723 в детском образовательно-оздоровительном центре «Родник».

По мнению главы региона, важно, чтобы в голосовании приняли участие все жители республики:

«Никто за нас выбор не сделает. Мы сами определяем, как и с кем будем идти дальше. И нельзя давать кому-то решать за нас. Каждый голос важен».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 9 сентября 2018 года проходят выборы депутатов Народного Хурала VI созыва. Также в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления, в том числе главы города Северобайкальска.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в парламент Бурятии: известна явка на 10:00

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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