Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
08:47:47 МСК

Подвоз людей на избирательные участки в Алтайском крае назвали фейком

Политика

Автобус предоставили энергетикам, которые в день выборов находятся на рабочем месте

Барнаул, 9 сентября 2018, 08:23 — REGNUM  Скандал с якобы массовым подвозом людей для голосования на один из избирательных участков в Барнауле, жители которого участвуют в выборах губернатора, оказался фейком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, людей действительно привезли централизованно на автобусе. Но речь идёт о находящихся сегодня на работе сотрудниках ТЭЦ-2, которым во время обеденного перерыва предоставили возможность съездить и проголосовать.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считает, что это даже хорошо, что людям создали такие условия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 9 сентября, проходят досрочные выборы губернатора Алтайского края и несколько муниципальных избирательных кампаний. Необходимость в избрании главы региона возникла после скоропостижной добровольной отставки губернатора Александра Карлина в мае 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить