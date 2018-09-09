В Дагестане стартовала 31 избирательная кампания

Махачкала, , 08:14 — REGNUM В единый день голосования, 9 сентября, в Дагестане пройдет 31 муниципальная избирательная кампания. Жителям четырех городов республики предстоит выбрать депутатов представительных органов городских округов. В трех селах будет избран глава администрации и в 24 — депутаты представительных органов сельских поселений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центризбиркома Дагестана.

Принимать участие в выборах будут около 14% избирателей Дагестана. К избирательным урнам на 157 участковых избирательных комиссиях ждут более 255 тыс. человек.

Предстоит распределить 289 депутатских мандатов: 102 мандата депутатов представительных органов городских округов, 184 — депутатов представительных органов сельских поселений и три мандата глав сельских поселений. На них претендуют 1031 зарегистрированный кандидат, что составляет в среднем три человека на один мандат.