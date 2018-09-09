Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
08:48:03 МСК

В Дагестане стартовала 31 избирательная кампания

Политика

Избирателям предстоит выбрать депутатов представительных органов местного самоуправления

Махачкала, 9 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  В единый день голосования, 9 сентября, в Дагестане пройдет 31 муниципальная избирательная кампания. Жителям четырех городов республики предстоит выбрать депутатов представительных органов городских округов. В трех селах будет избран глава администрации и в 24 — депутаты представительных органов сельских поселений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе центризбиркома Дагестана.

Принимать участие в выборах будут около 14% избирателей Дагестана. К избирательным урнам на 157 участковых избирательных комиссиях ждут более 255 тыс. человек.

Предстоит распределить 289 депутатских мандатов: 102 мандата депутатов представительных органов городских округов, 184 — депутатов представительных органов сельских поселений и три мандата глав сельских поселений. На них претендуют 1031 зарегистрированный кандидат, что составляет в среднем три человека на один мандат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить