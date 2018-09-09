Прокуратура США назвала часть обвинений против Бутиной ошибочной

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Прокуратура США признала, что ею была неверно истолкована переписка задержанной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной, в которой Бутина якобы пытается подкупить гражданина США интимными услугами. Об этом 9 сентября сообщает USA Today.

Как ранее считало обвинение, Бутина якобы предлагала сексуальные услуги за получение ею должности в организации, дающей ей доступ к политическим организациям. Представители прокуратуры пришли к такому выводу, прочитав переписку Бутиной с её приятелем — «персоной номер один» Полом Эриксоном, который является политическим консультантом Республиканской партии. Однако адвокат Роберт Дрисколл, защищающий Бутину, категорически отверг данные обвинения, назвав их дружеской шуткой.

Отметим, признание прокуратурой части обвинений против Бутиной ошибочной не снимает с задержанной в Вашингтоне гражданки России обвинения в шпионаже и поэтому она останется под стражей на территории Соединенных Штатов до окончания суда. Ранее Бутину посещали российские дипломаты, которые сообщили, что женщина содержится в американской тюрьме в ненадлежащих условиях, из-за которых у неё начались проблемы со здоровьем.