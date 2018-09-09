Явка на выборах красноярского губернатора к 10 утра не превышает 4%

Красноярск, , 08:07 — REGNUM В Красноярском крае сегодня, 9 сентября, проходят выборы губернатора. По данным ЦИК РФ, явка к 10:00 по местному времени составила 3,84%.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в единый день голосования в регионе открылись 2174 избирательных участка. Всего в крае зарегистрировано 2 034 565 избирателей.

Напомним, на выборах губернатора Красноярского края 14 сентября 2014 года явка на 10:00 составляла 4,57%.

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