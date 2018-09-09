В Самарской области выбирают губернатора и депутатов

Самара, , 08:02 — REGNUM В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Самарской области пройдут досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 и 35 выборных кампаний в городских округах и районах, в том числе жителям Сызрани и Тольятти предстоит сформировать состав представительных органов власти. Избирателей ждут на 1783 участках с 08:00 (7:00 по мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов. В их числе врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

В списках избирателей Самарской области на 1 июля 2018 года зарегистрировано 2 400 947 человек. Предыдущие выборы губернатора в регионе прошли 14 сентября 2014 года с участием пяти кандидатов. Явка составила 61,4%.

Предыдущие выборы думы Тольятти и Сызрани состоялись в сентябре 2013 года. В Тольятти явка составила около 28%, в Сызрани — порядка 35%.