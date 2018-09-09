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В Карачаево-Черкесии выбирают депутатов в органы местного самоуправления

Политика

Двери избирательных участков открыты в шести районах республики

Черкесск, 9 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии в единый день голосования состоятся 12 избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления. В шести районах республики будут выбирать депутатов 11 сельских поселений. В Абазинском районе состоятся выборы депутата в районный совет третьего созыва по одномандатному округу №3, сообщает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По всем избирательным кампаниям подлежат распределению 22 депутатских мандата. На них претендуют 74 кандидата. Из них 22 человека выдвинуты партией «Единая Россия», девять — КПРФ, 20 — ЛДПР. Еще 23 кандидата являются самовыдвиженцами.

На пяти избирательных участках республики будут установлены КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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