В Северной Осетии стартовали 20 избирательных кампаний

Владикавказ, , 08:01 — REGNUM В единый день голосования в Северной Осетии пройдут 20 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В них примут участие жители четырех районов Ирафского, Кировского, Алагирского и Пригородного, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Жители 11 сельских поселений выберут депутатов сельсоветов. В восьми селах Алагирского и Кировского районов будут выбраны главы администраций. К участию в выборах зарегистрирован 301 кандидат.

«Конкуренция составит в среднем пять человек на мандат. Для выборов в представительные органы местного самоуправления это весьма высокий показатель», — заявила председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.

Всего 9 сентября свои двери откроют для избирателей 40 избирательных участков республики.