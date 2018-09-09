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В Северной Осетии стартовали 20 избирательных кампаний

Политика

Представителей органов местного самоуправления выберут избиратели четырех районов

Владикавказ, 9 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  В единый день голосования в Северной Осетии пройдут 20 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В них примут участие жители четырех районов Ирафского, Кировского, Алагирского и Пригородного, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Жители 11 сельских поселений выберут депутатов сельсоветов. В восьми селах Алагирского и Кировского районов будут выбраны главы администраций. К участию в выборах зарегистрирован 301 кандидат.

«Конкуренция составит в среднем пять человек на мандат. Для выборов в представительные органы местного самоуправления это весьма высокий показатель», — заявила председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.

Всего 9 сентября свои двери откроют для избирателей 40 избирательных участков республики.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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