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По состоянию на 10:00 явка на выборы в Алтайском крае не превысила 6%

Политика

На выборах губернатора и некоторых муниципальных выборах сельское население голосует более активно

Барнаул, 9 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Алтайский край, где сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, проходят досрочные выборы губернатора и муниципальные выборы, не отличается пока высокой явкой. По данным Алтайизбиркома, по состоянию на 10:00 местного времени на избирательные участки пришли 5,97% избирателей.

Наиболее высокая явка наблюдается в Родинском районе (13,34%), а самая низкая — во втором по величине городе Алтайского края — Бийске (2,81%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы главы региона в Алтайском крае были назначены после скоропостижной отставки губернатора Александра Карлина. Избранным будет считаться зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также в регионе пройдёт ряд муниципальных избирательных компаний. На выборы регион потратит 350 миллионов рублей.

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Выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года
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