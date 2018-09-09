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Раскрыты планы ВСУ по подготовке удара на юге ДНР

Политика

После раскрытия этих планов ВСУ, скорее всего, откажутся от атаки

Раскрыты планы ВСУ по подготовке удара на юге ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 9 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Планы ВСУ по наступательной операции на юге ДНР раскрыты, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 8 сентября в интервью RT.

Басурин отметил, что вооруженные силы Украины готовили параллельное наступление по трем направлениям: в районах Тельманово, Широкое и Коминтерново. Он добавил, что после раскрытия этих планов ВСУ, скорее всего, откажутся от атаки.

Также заместитель командующего оперативным командованием ДНР добавил, что для готовящегося удара прибыла специальная 128 горно-пехотная бригада ВСУ.

Напомним, 7 сентября Эдуард Басурин сообщил, что в бригадах ВСУ, которые готовятся к наступлению, наблюдается массовое увольнение личного состава. По данным оперативного командования ДНР, из 128 горно-пехотной бригады ВСУ за неделю уволилось 18% личного состава (около 550 человек).

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Война в Донбассе
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