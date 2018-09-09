Раскрыты планы ВСУ по подготовке удара на юге ДНР

Донецк, , 07:59 — REGNUM Планы ВСУ по наступательной операции на юге ДНР раскрыты, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин 8 сентября в интервью RT.

Басурин отметил, что вооруженные силы Украины готовили параллельное наступление по трем направлениям: в районах Тельманово, Широкое и Коминтерново. Он добавил, что после раскрытия этих планов ВСУ, скорее всего, откажутся от атаки.

Также заместитель командующего оперативным командованием ДНР добавил, что для готовящегося удара прибыла специальная 128 горно-пехотная бригада ВСУ.

Напомним, 7 сентября Эдуард Басурин сообщил, что в бригадах ВСУ, которые готовятся к наступлению, наблюдается массовое увольнение личного состава. По данным оперативного командования ДНР, из 128 горно-пехотной бригады ВСУ за неделю уволилось 18% личного состава (около 550 человек).