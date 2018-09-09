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Соцопрос: 16% граждан Украину симпатизируют Путину

Политика

В Верховную раду вполне может пройти пророссийская партия

Соцопрос: 16% граждан Украину симпатизируют Путину
Иллюстрация: (С) ИА REGNUM
Путин

Киев, 9 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  По данным социологического опроса, проведенного на Украине группой «Рейтинг», порядка 16% украинских граждан симпатизируют российскому лидеру Владимиру Путину и хотели бы видеть восстановление отношений с Россией. Об этом в эфире украинского телевидения рассказал руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

По его словам, каждый шестой украинский гражданин питает теплые чувства к президенту России Владимиру Путину и желает восстановления российско-украинских отношений.

Антипович отметил, что на предстоящих на Украине в будущем году выборах президента выберут, конечно, «проевропейского» кандидата, но вот подобные симпатии могут привести к тому, что в Верховную раду вполне может пройти какая-нибудь пророссийская партия.

Также специалист уточнил, что в основном теплые чувства к Путину питают жители восточных и южных регионов Украины.

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Социологические опросы
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