СМИ: Украина перебрасывает в Азовское море бронекатера и создает базу ВМС

Бердянск, Украина, , 07:29 — REGNUM Украина приступила к переброске малых бронекатеров в Азовское море и создании там полноценной украинской военно-морской базы. Об этом накануне, 8 сентября, сообщает «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в генеральном штабе и командовании вооруженных сил Украины.

Утверждается, что утром 8 сентября в Бердянске был замечен малый бронекатер ВМС Украины, который перевозили на трейлере. В ближайшее время таким способом в Азовское море будут переброшены ещё три малых артиллерийских катера.

По данным источников, до конца 2018 года на Азовском море должна быть развернута полноценная военно-морская база Украины, а также развернут катерный дивизион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стьуация на Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники завхатили российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из 10 граждан России. Против них на Украине были сфабрикованы обвинения в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию», как украинские власти называют российский Крым.

Девять членов экипажа были приговорены к штрафам, а капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Только двое моряков «Норда» смогли выбраться с Украины, остальные остаются фактически в плену.

После этого инцидента российские пограничники стали досматривать все украинские суда, проходящие через Керченский пролив.