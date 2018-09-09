Выборы главы Хакасии: явка на 10 часов

Абакан, , 07:24 — REGNUM Явка на выборах главы Хакасии по состоянию на 10:00 (местн.), по данным ЦИК РФ, составила 4,33%.

Пока активнее всего голосуют в Таштыпском районе (10,08%). В Абакане проголосовали меньше всего избирателей — 2,62%.

Напомним, на выборах главы Хакасии 8 сентября 2018 года к 10 часам явка составила 3,51%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года выбирают не только главу республики, но и депутатов Верховного совета, мэров Абакана и Саяногорска, глав сельских и поселковых советов, а также депутатов ряда сельских населённых пунктов и Абакана.

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