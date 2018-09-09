Явка на выборах главы Новосибирской области к 10:00 составила меньше 3%

Новосибирск, , 07:21 — REGNUM В Новосибирской области проходят выборы губернатора. За два часа работы на избирательные участки пришли 57 161 человек. Явка к 10:00 (время местное) 2,69%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 08:00 (время местное) на территории региона открылись 2 002 избирательных участка на 1 686 объектах. Системой видеонаблюдения оборудованы 74% избирательных участков области. Для дополнительных выборов главы региона было изготовлено 2 млн 134 тыс. бюллетеней.

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