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Явка на выборах главы Кузбасса к 10 утра — 11,9%, мэра Новокузнецка — 5,9%

Политика

В 8:00 (время местное) на территории региона открылись 1 673 избирательных участка

Явка на выборах главы Кузбасса к 10 утра — 11,9%, мэра Новокузнецка — 5,9%
Илья Дубровин © ИА Красная Весна
Кузбасс

Кемерово, 9 сентября 2018, 07:09 — REGNUM  Явка на выборах губернатора Кемеровской области к 10:00 (время местное) составила 11,91%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избирательной комиссии Кузбасса. За два часа работы на избирательные участки пришли чуть более 22 тыс. избирателей.

Напомним, в 8:00 (время местное) открылись 1 673 избирательных участка. Согласно данным избиркома, в регионе зарегистрировано чуть более 2 млн избирателей.

Явка на выборах мэра Новокузнецка к этому составила 5,90%, на избирательных участках города побывали 23 689 избирателей, при общем количестве официально зарегистрированных — 401 467.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе начались выборы губернатора и мэра Новокузнецка

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Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
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