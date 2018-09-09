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Явка на выборы губернатора Хабаровского края на 12:00 составила 16,37%

Политика

За мэра Хабаровска голосуют менее активно — 12,39% к полудню

Явка на выборы губернатора Хабаровского края на 12:00 составила 16,37%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Хабаровск, 9 сентября 2018, 07:04 — REGNUM  На выборах губернатора Хабаровского края к 12:00 по местному времени (05:00 мск) проголосовали 16,37% избирателей. За мэра столицы Дальнего Востока, Хабаровска, голосуют менее активно — 12,39% на 12:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На пост губернатора Хабаровского края претендуют пять кандидатов. За кресло мэра Хабаровска борется четверо претендентов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября 2018 года на Дальнем Востоке шесть регионов выбирают губернаторов. Это Хабаровский и Приморский края, Амурская и Магаданская области, Чукотка и Якутия.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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