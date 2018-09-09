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Довыборы в Госдуму проходят в Саратовской области

Политика

В регионе выбирают депутатов Госдумы по двум одномандатным округам

Довыборы в Госдуму проходят в Саратовской области
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Саратов, 9 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  В Саратовской области сегодня, 9 сентября, проходят довыборы в Госдуму, городскую думу и органы местного самоуправления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В регионе приступили к работе более 903 участковых избирательных комиссий. В области голосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы по саратовскому и балашовскому одномандатным избирательным округам №163 и №165, на депутатские места претендуют соответственно шесть и восемь кандидатов. Напомним, всего в России довыборы в нижнюю палату российского парламента проходят в семи регионах.

Кроме того, проходят довыборы в гордуму Саратова по заводскому району, а также выборы в органы местного самоуправления в районах. В муниципалитетах планируется избрать 2055 депутатов.

На 316 избирательных участках используются КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), в том числе 160 — на выборах в органы местного самоуправления. На этих участках будут голосовать почти 470 тыс. жителей.

Видеонаблюдением охвачено 22 территориальные избирательные комиссии и 321 участковая комиссия.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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