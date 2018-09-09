К 10:00 явка на выборы в Иркутской области составляет почти 4%

Иркутск, , 06:55 — REGNUM В Иркутской области явка на избирательные участки по состоянию на 10:00 местного времени составила 3,56%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома.

Наибольшую явку зарегистрировали на избирательных участках, относящихся к окружной избирательной комиссии №22 (9.76%), куда входят Аварская, Баяндаевская, Бакинская, Нукутская, Осинская и Эхирит-Булагатская комиссии. Наименьшая (1,76%) отмечена в Братске.

Напомним, Законодательное собрание Иркутской области избирается сроком на 5 лет. Второй созыв областного парламента был избран в 2013 году. Депутаты избираются по смешанной системе: 22 депутата будут выбраны в парламент по одномандатным округам, а 23 — по партийным спискам.

Помимо выборов в парламент, в 28 муниципалитетах проходят муниципальные выборы. По информации избирательной комиссии региона, на 1 июля избирательным правом в Иркутской области обладают 1 859 573 человека.