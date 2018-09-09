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На выборах губернатора Амурской области к 12:00 явка составила 9,77%

Политика

На пост главы Приамурья претендуют четыре кандидата

На выборах губернатора Амурской области к 12:00 явка составила 9,77%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Благовещенск, 9 сентября 2018, 06:53 — REGNUM  За губернатора Амурской области к 12:00 по местному времени (06:00 мск) проголосовали 9,77% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Приамурье на пост губернатора претендуют четыре кандидата. Помимо губернатора жители региона сегодня избирают главу Зейского района, мэра столицы БАМа Тынды, глав сельсоветов, муниципальных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, на Дальнем Востоке выбирают губернаторов 6 регионов — Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Чукотка, Якутия, Магаданская область.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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