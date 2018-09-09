В двух сёлах Чукотки явка на выборах главы региона составила 100%

Анадырь, , 06:49 — REGNUM В Чукотском автономном округе к 15:00 по местному времени (06:00 мск) свой выбор губернатора сделали 13 343 избирателя или 44,72% жителей с правом голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме региона.

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Два села на Чукотке уже показали явку в 100%. На избирательные участки пришли все имеющие право голосовать жители сёл Чуванское и Нутепельмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Чукотки выбирают губернатора. На этот пост претендуют депутаты окружной думы Юлия Бутакова (ЛДПР) и Владимир Гальцов (КПРФ), действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия») и пенсионер Елена Половодова («Справедливая Россия»).