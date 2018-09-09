Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
07:05:42 МСК

За губернатора Приморья к 12:00 проголосовали 12,62% избирателей

Политика

Активно голосует ТОФ

За губернатора Приморья к 12:00 проголосовали 12,62% избирателей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Владивосток, 9 сентября 2018, 06:41 — REGNUM  За губернатора Приморского края к 12:00 по местному времени (05:00 мск) проголосовали 12,62% избирателей. В регионе активно голосуют матросы и офицеры Тихоокеанского флота, спортсмены, студенты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приморский край приступил к голосованию на выборах губернатора

Сегодня в Приморье выбирают губернатора, депутатов и глав муниципалитетов. В регионе зарегистрировано 1 456 000 избирателей, работают 1300 избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября 2018 года в России проходит единый день голосования. На Дальнем Востоке в шести регионах — Приамурье, Якутии, на Чукотке, в Хабаровском и Приморском краях и на Колыме — выбирают губернаторов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить