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Выборы в парламент Бурятии: известна явка на 10:00

Политика

В Бурятии выбирают депутатов Народного Хурала шестого созыва

Улан-Удэ, 9 сентября 2018, 06:26 — REGNUM  Явка на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии по состоянию на 10:00 (местн.), по данным ЦИК РФ, составила 9,07%.

Наиболее активно пока голосуют в Баунтовском районе (18,06%), наименее активно — в Северобайкальске (5,70%).

Напомним, на выборах депутатов республиканского парламента в 2013 году явка на 10:00 составляла 5,47%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 9 сентября 2018 года проходят выборы депутатов Народного Хурала шестого созыва. Открылись 836 избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы депутатов Народного Хурала проходят в Бурятии

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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