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Явка на выборы депутатов Заксобрания Забайкалья пока не высока

Политика

По состоянию на 10:00 местного времени на избирательные участки пришли от 1,03 до 11,5% избирателей

Чита, 9 сентября 2018, 06:31 — REGNUM  В Забайкальском крае, где проходят выборы в региональный парламент, явка по состоянию на 10:00 местного времени пока не высока. По данным регионального избиркома, к этому часу свой выбор сделали 3,63% избирателей. В разрезе избирательных участков (их сегодня открылось более 900), самый большой процент голосования наблюдается в Агинске (11,5%), наименьший (1,03%) — показывает Краснокаменская региональная группа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Чите один из избирательных участков с утра посетила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она выразила надежду, что её коллеги, родные и близкие также сделают свой выбор в пользу достойных людей и партий, но самое главное — придут и отдадут свой гражданский долг.

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Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края-2018
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