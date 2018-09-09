Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
07:05:07 МСК

Губернатор Забайкалья проголосовала на выборах в региональный парламент

Политика

Наталья Жданова пояснила, что всегда старается проголосовать с утра

2
Губернатор Забайкалья проголосовала на выборах в региональный парламент
Иллюстрация: Правительство Забайкальского края
Выборы депутатов заксобрания Забайкалья, губернатор Наталья Жданова

Чита, 9 сентября 2018, 06:11 — REGNUM  В Забайкальском крае, где сегодня выбирают депутатов в региональный парламент, голосуют пока не очень активно. Известно, что с утра на одном из избирательных участков побывала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Я всегда исполняю гражданский долг. Стараюсь традиционно одной из первых приходить, в 8 часов утра, чтобы свое конституционное право реализовать», — подчеркнула глава региона.

Наталья Жданова напомнила также, что помимо депутатов, в Забайкальском крае выбирают муниципальную власть.

2
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на избирательном участке
Иллюстрация: Правительство Забайкальского края
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на избирательном участке

«Я надеюсь, что мои коллеги, родные и близкие также сделают свой выбор в пользу достойных людей и партий, но самое главное — придут и отдадут свой гражданский долг», — сказала она.

Напомним, сегодня, в 9 сентября, в Забайкальском крае выбирают новый состав Законодательного собрания. В соответствии с Уставом Забайкальского края, в местный парламент входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам.

Читайте ранее в этом сюжете: Забайкалье выбирает депутатов в региональный парламент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Законодательное собрание Забайкальского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить