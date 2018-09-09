Губернатор Забайкалья проголосовала на выборах в региональный парламент

Чита, , 06:11 — REGNUM В Забайкальском крае, где сегодня выбирают депутатов в региональный парламент, голосуют пока не очень активно. Известно, что с утра на одном из избирательных участков побывала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

, — подчеркнула глава региона.

«Я всегда исполняю гражданский долг. Стараюсь традиционно одной из первых приходить, в 8 часов утра, чтобы свое конституционное право реализовать»

Наталья Жданова напомнила также, что помимо депутатов, в Забайкальском крае выбирают муниципальную власть.

«Я надеюсь, что мои коллеги, родные и близкие также сделают свой выбор в пользу достойных людей и партий, но самое главное — придут и отдадут свой гражданский долг», — сказала она.

Напомним, сегодня, в 9 сентября, в Забайкальском крае выбирают новый состав Законодательного собрания. В соответствии с Уставом Забайкальского края, в местный парламент входят 50 депутатов, они избираются сроком на пять лет. Одна половина определится по единому краевому избирательному округу, другую изберут по одномандатным избирательным округам.

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