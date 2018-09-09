В Омской области за безопасностью на выборах следят 2700 полицейских

Омск, , 06:06 — REGNUM В Омской области обеспечивать безопасность во время выборов 9 сентября будут 2700 полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Кроме того, 580 помещений избирательных участков в Омске и в райцентрах оборудованы металлодетекторами.

Напомним, в Омской области продолжается голосование на выборах губернатора. Всего в регионе зарегистрировано 1,5 миллиона избирателей, в том числе 896,1 тысячи — в Омске. Более 24 тысяч омичей подали заявления о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения.

Для проведения выборов отпечатано 1,5 миллиона бюллетеней. Из них более 450 тысяч предназначены для обработки с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, всего 9 сентября в Омской области пройдут 29 избирательных кампаний. Помимо выборов губернатора, это выборы в органы местного самоуправления 17 районов Омской области. В регионе сформировали 1746 избирательных участков, в том числе 451 — в Омске.

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