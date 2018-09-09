В Хакасии проходят 24 избирательные кампании

Абакан, , 05:46 — REGNUM В Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходят 24 избирательные кампании. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, в регионе подготовили 388 участков для голосования. Они открылись в 08:00 (местн.) и будут работать до 20:00.

В Хакасии выбирают главу республики, депутатов Верховного совета, мэров Абакана и Саяногорска, шесть глав сельских и поселковых советов, а также депутатов ряда сельских населённых пунктов и Абакана. Всего в выборах принимает участие 871 кандидат.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, два избирательных участка в Хакасии открылись раньше — в 06:00. Это связано с графиком работы персонала предприятий разрезов «Степной» и «Черногорский».

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