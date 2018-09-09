Возмущенные жители Южно-Сахалинска требуют открыть участки для голосования

Южно-Сахалинск, , 05:46 — REGNUM В столице Сахалинской области Южно-Сахалинске телефоны «Горячей линии» облизбиркома обрывают возмущенные жители города, требуя немедленно открыть им участки для голосования и обещая пожаловаться в ЦИК РФ и президенту Владимиру Путину. Но сегодня в Южно-Сахалинске нет никаких выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Южно-Сахалинска добросовестно собрались голосовать, но обнаружили, что участки для голосования закрыты. Граждане немедленно принялись звонить на «Горячую линию» облизбиркома, требуя немедленно открыть участки и грозя жалобами в ЦИК РФ и президенту. Однако сегодня в Южно-Сахалинске нет никаких выборов. В столице островного региона выборы пройдут через год — здесь будут выбирать депутатов городской думы.

Сегодня же в Сахалинской области проходит масштабная избирательная кампания в муниципалитетах — в 11 районах выбирают глав, мэров и депутатов. Также жители Сахалина и Курил выбирают одного депутата облдумы (довыборы).

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября в 2018 года в России проходит единый день голосования. На Дальнем Востоке шесть регионов — Амурская область, Хабаровский и Приморский края, Чукотка, Колыма, Якутия — выбирают губернаторов. Дальневосточники выбирают мэров региональных столиц, депутатов, глав муниципалитетов и мэров городов и посёлков.