Sun: Хакеры помогли подозреваемым по делу Скрипаля покинуть Великобританию

Лондон, , 05:07 — REGNUM Подозреваемые властями Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов могли пересечь британскую границу при содействии «российских хакеров», сообщает The Sun.

Ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, издание отмечает, что хакеры могли взломать систему безопасности лондонского аэропорта Хитроу, чтобы двое мужчин смогли пройти паспортный контроль и покинуть территорию страны.

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании распространила заявление, согласно которому граждане России Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в отравлении экс-сотрудникаСергея Скрипаляи его дочери в Солсбери.

По данным властей Соединённого Королевства, мужчины получили визы в британском консульстве в Санкт-Петербурге, представляясь российскими предпринимателями.

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