Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
07:05:48 МСК

Sun: Хакеры помогли подозреваемым по делу Скрипаля покинуть Великобританию

Политика

«Российские хакеры» могли взломать систему безопасности международного аэропорта Хитроу, заявляют британские эксперты

Лондон, 9 сентября 2018, 05:07 — REGNUM  Подозреваемые властями Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов могли пересечь британскую границу при содействии «российских хакеров», сообщает The Sun.

Ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, издание отмечает, что хакеры могли взломать систему безопасности лондонского аэропорта Хитроу, чтобы двое мужчин смогли пройти паспортный контроль и покинуть территорию страны.

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании распространила заявление, согласно которому граждане России Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в отравлении экс-сотрудникаСергея Скрипаляи его дочери в Солсбери.

По данным властей Соединённого Королевства, мужчины получили визы в британском консульстве в Санкт-Петербурге, представляясь российскими предпринимателями.

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Telegraph: Обвиняемые по делу Скрипалей часто летали в Женеву

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить