Мэра Якутска выбирают неактивно

Якутск, , 05:02 — REGNUM В Якутии выбрать главу региона и депутатов Госсобрания на избирательные участки к 10:00 по местному времени (04:00 мск) пришли 41 603 жителя с правом голоса. Явка по республике на это время составила 6,66%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта регионального избиркома.

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Явка на выборы главы Якутска и депутатов гордумы столицы республики в два раза ниже — 3,31%. Проголосовали 6 416 человек.

Отметим, что в 2017 году на выборы мэра к 10 утра пришло существенно больше горожан — 5,05%.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии сегодня выбирают главу региона и депутатов республиканского Госсобрания. Населению столицы Якутии также предстоит отдать голоса за мэра Якутска и состав гордумы.