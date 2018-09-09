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В Хабаровском крае на 10:00 на выборах проголосовали 6,19% избирателей

Политика

Явка на выбрах мера дальневосточной столицы составила 4,13%

Хабаровск, 9 сентября 2018, 05:00 — REGNUM  На выборах губернатора Хабаровского края к 10:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали 6,19% избирателей. Явка на выборах мэра дальневосточной столицы составила 4,13%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На выборах губернатора Хабаровского края к 10:00 проголосовали 60 556 человек. За мэра Хабаровска проголосовали 18 542 человека. Многие пожилые избиратели, как отмечают наблюдатели ищут в бюллетенях голосования за мэра столицы Хабаровского края Александра Соколова, который возглавлял город 18 лет, а в этой кампании участия не принимает. Не находя знакомую фамилию, избиратели злятся и портят бюллетени.

«А где наш?! Почему нет? Где Соколов?!», — атакуют избирательные комиссии граждане.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 978 972 избирателя. В городе Хабаровске правом избирательного голоса наделены 430 854 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Первым традиционно начал голосовать Дальний Восток. На Колыме, на Чукотке, в Хабаровском и Приморском краях, в Приамурье и Якутии выбирают сегодня губернаторов. Дальневосточникам сегодня предстоит выбрать также мэров городов, принять участие в различных муниципальных выборах.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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