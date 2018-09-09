Колымчане выбирают губернатора активнее, чем пять лет назад

Магадан, Магаданская область, , 04:46 — REGNUM В Магаданской области на избирательные участки к 12:00 по местному времени (04:00 мск) пришли 15 035 человек. Явка к полудню составила 15,16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Сегодня жители Колымы голосуют за главу региона активнее, чем пять лет назад. В 2013 году явка на 12:00 составляла около 11% — на 5% ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, в списки избирателей в Магаданской области внесены 99 110 человек. Сегодня они могут проголосовать за губернатора региона. На это место претендуют председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»).

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