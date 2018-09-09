На Чукотке за губернатора проголосовало уже более трети населения

Анадырь, , 03:52 — REGNUM Явка на 12:00 по местному времени (03:00 мск) в Чукотском автономном округе составила 31,56%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме региона.

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Пять лет назад населения Чукотки выбирало губернатора активнее. Тогда до полудня на избирательные участки пришли 34,25% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы в Чукотском АО на 10:00 по местному времени (01:00 мск) составила 17,16%.

Напомним, 9 сентября жители Чукотки выбирают губернатора. На этот пост претендуют депутаты окружной думы Юлия Бутакова (ЛДПР) и Владимир Гальцов (КПРФ), действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия») и пенсионер Елена Половодова («Справедливая Россия»).