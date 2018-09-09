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Ямальский парламент выберет губернатора

Политика

ЯНАО — один из четырёх регионов России, где пройдут непрямые выборы губернаторов

Салехард, 9 сентября 2018, 06:04 — REGNUM  На Ямале избирательные участки открылись с 08:00 (06:00 мск). Жителям арктического региона 9 сентября 2018 года предстоит избрать губернатора Тюменской области, двух депутатов Заксобрания ЯНАО, несколько глав и парламентариев муниципалитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того Законодательное собрание ЯНАО с утра выберет главу региона. Среди кандидатов на пост губернатора Ямала — врио главы региона Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александр Голубенко и глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.

Напомним, пост губернатора ЯНАО стал вакантным в мае 2018 года после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его министром природных ресурсов и экологии России. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Артюхов.

Ямал — один из четырёх регионов России, где пройдут непрямые выборы губернаторов. Аналогичные выборы состоятся в Ненецком автономном округе, Дагестане и Ингушетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент внёс кандидатуры на должность губернатора Ямала

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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