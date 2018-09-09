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Избиркомы Якутии в процессе голосования вычёркивают из бюллетеней партию

Политика

Жители республики могут проголосовать за кандидатов, которые выбыли после регистрации

Якутск, 9 сентября 2018, 03:33 — REGNUM  В Якутии членов избирательных комиссий приходится уведомлять о том, что в бюллетени попала и осталась незачёркнутой партия, все претенденты в депутаты Госсобрания от которой утратили статус кандидатов после регистрации. Видео, на котором председателю участковой избирательной комиссии об этом сообщает член ЦИК Якутии, распространяется в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь о «Партии за справедливость», которая, как и «Партия социальных реформ», должна была быть вычеркнута из бюллетеней ручным способом, но этого не сделано. На видео председатель УИК советуется по этому вопросу с руководителем ТИК Якутска Аллой Самойловой, а затем сообщает её распоряжение: «Сидите вычёркивайте». Автор видео обращает внимание, что присутствие в бюллетене партии, все кандидаты от которой выбыли после регистрации, фактически вводит избирателей в заблуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 9 сентября проходят выборы депутатов Госсобрания. В которых участвуют списки партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Кроме того, в регионе выбирают главу республики, также мэра и состав гордумы её столицы.

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Выборы депутатов Госсобрания Якутии-2018
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