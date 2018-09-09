России нужно время, чтобы понять произошедшее в Армении: Пашинян

Ереван, , 03:21 — REGNUM «Я действительно считаю, что уровень армяно-российских отношений, который мы имели до «бархатной революции» — это отнюдь не та форма и содержание отношений, которые исходят из национальных интересов Армении». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью передаче министерства обороны Армении «Зинуж» («Военная сила»). (Интервью было записано несколько дней назад).

«Я имею ввиду, что наши отношения должны быть намного более стратегическими, партнерскими и дружественными», — пояснил армянский премьер.

Говоря о нынешней ситуации, Пашинян отметил, что в Армении произошло исключительное событие (имеет ввиду революцию без вмешательства внешних сил — ИА REGNUM ), которое не предвидел ни один аналитический центр, ни одна разведка, и на уровне руководителей России и Армении нет недопонимания, что именно произошло в Армении.

«С первых же минут нашего общения с президентом России я счел необходимым, чтобы он в деталях имел информацию о всём контексте произошедшего в Армении», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

В этой связи Пашинян отметил, что как партнерам Армении на Западе, так и российским партнёрам необходимо время, чтобы понять, что произошло в Армении.

«Наша стратегия, наш подход в следующем: мы терпеливо и без всяких условий будем содействовать нашим партнёрам, чтобы они удостоверились в искренности и честности наших действий. Это очень важно», — заявил глава армянского правительства.

В этой связи он рассказал, что во время поездки в Брюссель и во время международного общения, все без исключения собеседники говорили ему, что нужно время для того, чтобы понять и оценить то, что произошло в Армении.

По словам Пашиняна, Армения должна быть надёжным партнером на международной арене.

8 сентября после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве Пашинян заявил, что в армяно-российских отношениях по всем направлениям нет никаких проблем.

«Только что завершилась встреча с президентом России Владимиром Питиным. Мы провели эффективную встречу, по результатам которой можем констатировать, что армяно-российские отношения блестящие.

В наших отношениях по всем направлениям нет никаких проблем», — написал премьер-министр Армении на своей странице в Facebook.

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