В Курганской области выбирают сельские думы

Курган, , 06:03 — REGNUM В Курганской области в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись избирательные участки в нескольких районах. В этом году в регионе выбирают глав поселений и сельские представительные органы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пройдут выборы депутатов Введенской сельской думы пятого созыва, депутатов Колесниковской сельской думы шестого созыва, довыборы депутатов Сафакулевской районной думы пятого созыва по Каксарлинскому одномандатному избирательному округу №12 и Камышинскому одномандатному избирательному округу №4 и другие.

Главные выборы региона — избрание главы города Щучье. На пост претендуют четыре человека.