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В Тюменской области треть участков находятся под видеонаблюдением

Политика

Регион выбирает губернатора

Тюмень, 9 сентября 2018, 06:01 — REGNUM  В Тюменской области 377 избирательных участков оснащены видеонаблюдением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Напомним, в Тюменской области в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 1 095 избирательных участков. Тюменцы выбирают губернатора региона, депутатов гордумы Тюмени, а также глав районов и представительные органы поселений.

Вместе с тюменцами губернатора региона выбирают жители автономных округов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого.

По данным регионального избиркома в Тюменской области 1 млн 89 тыс. 148 избирателей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 1 млн 116 тыс. 99 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе — 352 тыс. 459 человек.

За пост главы Тюменской области борются Артём Зайцев, Иван Левченко, Александр Моор и Владимир Пискайкин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области открылись избирательные участки

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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