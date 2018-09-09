В Амурской области началось голосование на выборах губернатора

Благовещенск, , 03:04 — REGNUM Приамурье приступило к выборам губернатора. 9 сентября в единый день голосования в области выбирают главу региона, депутата Государственной думы России, глав муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Амурской области работают 753 избирательных участка, из них 15 временных — в больницах, СИЗО, аэропорту и на вокзале. В регионе зарегистрировано 620 750 граждан с правом избирательного голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России проходит единый день голосования. На Дальнем Востоке в шести регионах выбирают губернаторов — в Магаданской области, в Приамурье, в Приморье, на Чукотке, в Якутии и в Хабаровском крае.