Своим правом голоса к 10:00 воспользовались почти 6% избирателей Колымы

Магадан, Магаданская область, , 02:45 — REGNUM В Магаданской области явка на 10:00 по местному времени (02:00 мск) составила 5,99%, избирательные участки посетили 5 934 жителя региона. Досрочно свой выбор сделали 1,48% избирателей или 1 467 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Всего в списки избирателей внесено 99 110 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме 9 сентября в единый день голосования выбирают главу региона. На это место претендуют председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»).

Напомним, в регионе сегодня работают 88 избирательных участков.