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Приморский край приступил к голосованию на выборах губернатора

Политика

Приморье выбирает главу региона, депутатов и глав муниципалитетов

Владивосток, 9 сентября 2018, 02:37 — REGNUM  В Приморском крае началось голосование. Здесь сегодня, 9 сентября, выбирают губернатора, депутатов и глав муниципалитетов. На территории региона работают 1 300 участковых избирательных комиссий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье зарегистрировано 1 456 000 граждан с правом избирательного голоса. В списке кандидатов на пост главы региона пять кандидатов.

Всего в Приморье сегодня проходит 40 избирательных кампаний.

Выборы губернатора в Приморском крае обошлись без досрочного голосования. Вместо этого избирателям предложили проголосовать по месту нахождения в день выборов. На выборах в муниципальные собрания депутатов досрочное голосование было открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября 2018 года в России проходит единый день голосования. Первым начал голосовать Дальний Восток. Здесь выбирают губернаторов Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Колымы, Чукотки, Якутии.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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