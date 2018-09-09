На Чукотке уже проголосовали 17,16% избирателей

Анадырь, , 02:28 — REGNUM Жители Чукотского автономного округа сегодня, 9 сентября, менее активно выбирают губернатора региона, чем пять лет назад. На 10:00 по местному времени (01:00 по мск) явка составила 17,16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной избирательной комиссии. В 2013 году к этому времени участки посетили 19,44% жителей Чукотки.

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Досрочно в регионе проголосовали 1 339 человек из труднодоступных населённых пунктов. Это оленеводы, чумработницы, геологи, метеорологи и военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября жители Чукотки выбирают губернатора. На этот пост претендуют депутаты окружной думы Юлия Бутакова (ЛДПР) и Владимир Гальцов (КПРФ), действующий глава региона Роман Копин («Единая Россия») и пенсионер Елена Полодова («Справедливая Россия»).

В регионе открылись 55 избирательных участков. Воспользоваться своим правом голоса на них смогут 32 692 жителя Чукотского автономного округа.

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