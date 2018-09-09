Хабаровск, , 01:57 — REGNUM В Хабаровском крае стартовал единый день голосования. Сегодня, 9 сентября, регион выбирает губернатора, мэра дальневосточной столицы, проходят 176 муниципальных избирательных кампаний. В голосовании могут принять участие 995 620 граждан с правом избирательного голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На предыдущих выборах губернатора Хабаровского края в регионе было зарегистрировано 1 033 648 граждан с правом избирательного голоса. Явка составила 33,88%.

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В Хабаровском крае работают 793 участковые избирательный комиссии, в том числе в аэропорту Хабаровска, на железнодорожном вокзале, на судах, находящихся в плавании, временный участок открыт на Бикинском полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в России проходит единый день голосования. Первым традиционно начал голосовать Дальний Восток. Глав регионов в ДФО выбирают в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области, Якутии, на Чукотке, в Магаданской области.