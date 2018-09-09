Опровержение к статье Арташеса Гегамяна

Ереван, , 01:11 — REGNUM На сайте ИА REGNUM была опубликована статья Арташеса Гегамяна, в которой автор статьи допустил ряд фактических ошибок. Автор статьи аргументирует свои «факты» про «русофобство» Секретаря Совбеза Армении, ссылаясь на статьи политолога, обозревателя «Jamestown Foundation», который не имеет никакого отношения к должности Секретаря Совбеза, который занимает Армен В. Григорян. Если пойти по ссылкам статьи, можно даже увидеть фотографии совсем другого Армена Григоряна.

Я бы хотела попросить профессиональных аналитиков и журналистов, всех, кто имеет отношение к прессе: дорогие коллеги, оставайтесь, пожалуйста, в рамках профессионализма и следуйте элементарным требованиям журналистики, проверяйте, пожалуйста имена, данные и биографии должностных лиц, прежде чем писать о них аналитические статьи.

Анна Геворгян, советник Секретаря Совбеза РА

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